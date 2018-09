Capri. Sbloccati 15.000 euro per l’installazione di barriere luminose galleggianti che delimiteranno le zone a rischio frane

Il Comune di Capri ha deciso di sbloccare 15.000 euro per realizzare lavori di messa in sicurezza dei costoni pericolanti al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità dei tanti turisti e bagnanti che affollano l’isola. Verranno installate delle barriere galleggianti nelle acque antistanti le spiagge di Marina Grande e Marina Piccola oltre che a Marina di Centola, dove già si è verificato di recente un episodio franoso, per evitare ai bagnanti ed alle imbarcazioni di avvicinarsi troppo ai costoni. Le boe saranno, inoltre, provviste di luci che renderanno visibili anche di notte le zone off limits ed un gruppo di ormeggiatori avrà l’incarico di monitorare costantemente le barriere. Il provvedimento si è reso necessario ed urgente alla luce degli ultimi episodi di smottamento e frane registrati dovuti alla morfologia dei costoni rocciosi di Capri che, purtroppo, sono ad alto rischio di distacco di massi.