Capri. Riapre il cinema ed il centro polivalente. Concessione per tre anni ad una società dell’isola

Capri. Riapre il cinema ed il centro polivalente. Il Comune ha affidato in concessione per tre anni i servizi connessi al Palazzo dei Congressi di proprietà comunale e situato a pochi passi dalla piazzetta per una somma di 40.000 euro, a fronte di una base d’asta di 37.800 euro. A gestire la sala cinematografica sarà la società a responsabilità limitata “Caprimaze”, con sede a Capri e che fa capo al Alex Amitrano, un giovane dell’isola. La gestione avrà una durata di tre anni a partire dal prossimo primo ottobre. In base al contratto il gestore potrà svolgere nei locali attività cinematografica, congressuale, turistica e culturale, promozione di iniziative a favore dei giovani, solidarietà sociale. Il gestore, inoltre, dovrà garantire almeno tre giornate di cinema alla settimana, attività culturali e ludiche per almeno due giorni al mese, anche mediante l’organizzazione di laboratori e workshop. La ditta che si è aggiudicata la gestione del centro polivalente dovrà anche garantire nei Giardini della “Flora Caprense” la guardiania, la vigilanza e la pulizia con esclusione delle aree verdi e della gestione dei bagni pubblici. Il contratto, altresì, prevede che il Comune di Capri ha la prerogativa di poter utilizzare gratuitamente la struttura per un massimo di venti giorni all’anno, per eventi e manifestazioni organizzati dall’ente municipale. Grava sul concessionario l’obbligo di concedere l’immobile per la realizzazione dell’evento Capri Hollywood, garantendo un numero minimo di proiezioni giornaliere per l’intera durata di programmazione dell’evento”. Infine il comune di Capri potrà in qualsiasi momento eseguire interventi di ristrutturazione e ampliamento del Centro Polivalente e del relativo parco pubblico.