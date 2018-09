Capri. Le donazioni dei cittadini permetteranno il restauro della chiesetta di Tiberio

Capri. La chiesetta di Tiberio è molto amata dai capresi, devoti a Santa Maria del Soccorso cui è dedicata. L’edificio religiosa sovrasta il monte su cui si trova Villa Jovis e domina dall’alto l’isola azzurra da secoli. Nello slargo all’ingresso si trova una bellissima statua bronzea della Madonna che fu fatta erigere grazie alle donazioni dei capresi per sostituire quella preesistente che era stata irrimediabilmente danneggiata da un fulmine. Ora la chiesetta necessita di un restauro che ne preservi la bellezza, ma le spese da sostenere non sono poche. A questo, però, vengono incontro le donazioni dei tanti fedeli, di molti enti pubblici e privati ed anche il gruppo della Piedigrotta TIberiana che venerdì si esibirà a Capri in una serata i cui proventi saranno destinati alla copertura delle spese di ristrutturazione della chiesetta. Ancora una volta, come accaduto per la statua della Madonna, saranno le donazioni della cittadinanza a sostenere le spese per i lavori alla loro tanto amata chiesa.