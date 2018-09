Capri: Approvato il regolamento con il blocco delle slot machine

CAPRI. Il provvedimento, approvato ieri in Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza, prevede il divieto assoluto di installare apparecchi che prevedano vincite in denaro entro 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili, quali scuole, luoghi di culto, palestre, centri balneari, sportelli bancomat, uffici pubblici. In pratica una serie di limiti che ricalcano quelli varati in altre città, ma che a Capri diventano così strani genti da imporre la rimozione delle slot dalla quasi totalità del territorio comunale.