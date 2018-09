Capri. Al Comune probabile riunificazione dei settori di edilizia privata e lavori pubblici in un unico ufficio tecnico

Capri. In una delibera approvata all’unanimità dalla giunta comunale guidata dal sindaco Gianni De Martino, si prevede una possibile riunificazione degli uffici tecnici. Attualmente al comune caprese esistono due settori. Il primo riguarda l’edilizia privata ed è guidato dall’ingegnere Salvatore Rossi (a seguito della sospensione del dirigente che si trova agli arresti domiciliari); il secondo riguarda, invece, i lavori pubblici ed è diretto dal geometra Vincenzo Massa. Ora si sta prendendo in considerazione l’idea di accorpare i due settori in modo da formare un unico ufficio tecnico. Secondo la giunta comunale la riunificazione degli uffici tecnici porterebbe ad una più produttiva organizzazione con la possibilità di disporre di figure professionali qualitativamente e quantitativamente adeguate alle esigenze dell’apparato amministrativo e di interscambiabilità dei ruoli. Con la delibera, inoltre, si dà indirizzo ai settori competenti di relazionare nei tempi più brevi possibili sulle procedure per l’assunzione di nuove figure di categoria D per il settore tecnico ed il settore amministrativo.