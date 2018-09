CAMPANIA, ANAS: A CAUSA DI UN INCENDIO, PROVVISORIAMENTE CHIUSO AL TRAFFICO UN TRATTO DELLA SS163 “AMALFITANA” TRA VICO EQUENSE (NA) E POSITANO (SA)

per permettere l’intervento, in corso, da parte dei Canadair

Napoli, 28 settembre 2018

Per l’intervento dei canadair, impegnati a domare le fiamme che stanno interessando la vegetazione dell’area costiera tra Vico Equense e Positano, è provvisoriamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 163 “Amalfitana”, in corrispondenza del km 9,200, tra le province di Napoli e Salerno.

La circolazione viene ripristinata in maniera alternata, in funzione dell’intervento aereo.

Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze delle Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione appena possibile, non appena ripristinate le condizioni di sicurezza.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.