Calendario, è subito derby per il Sorrento

I rossoneri esordiranno in casa il 19 settembre contro il Gragnano

Sorrento – Finalmente sono stati varati i calendari di Serie D ed i rossoneri esordiranno in casa il 19 settembre nel derby contro il Gragnano.

Una stagione che si preannuncia sì non facile ma avvincente con ben sette derby che i costieri dovranno affrontare contro Gragnano (19/09, casa), Nola (30/09, casa), Savoia (07/10, fuori), (Gelbison (11/11, casa), Ercolanese (25/11, fuori), Sarnese (02/12, casa), Pomigliano (12/12, fuori).

La prima gara contro una pugliese ci sarà il 23/09 contro l’Audace Cerignola in trasferta, poi in casa si giocherà contro la Fidelis Andria il 14/10, sette giorni dopo si va a Fasano, mentre il 28/10 il Gravina è atteso al campo Italia. Contro il Team Altamura si giocherà il 04/11 nell’Alta Murgia, mentre il mercoledì 14/11 si va in quel di Nardò, poi alla 16^, il 16/12, in casa contro il Bitonto, e si chiude alla 17^ in trasferta contro il Taranto il 23/12.

Mentre con le lucane si giocherà il 18/11 allo stadio Italia contro il Francavilla sul Sinni ed il 09/12 in trasferta contro l’Az Picerno. Questo per l’andata, poi per il ritorno si può consultare il calendario.

Chi vuole seguire i rossoneri nelle sue trasferte sia in Puglia che in Basilicata, queste sono le distanze di percorrenza e questo il tempo per arrivarci.

A Cerignola per arrivarci ci vorranno circa 2h e 45’ e sono 214,3 km, passando per A16/E842; per Picerno che confina con Potenza, ci vogliono 2h e 03’ circa per percorrere 144 km, prendendo la A3, la E45, la E847 e la SP94. Per Bitonto ci vogliono 3h e 20’ circa, sono 284 chilometri e si prende la A3, la E842, la A14 e la SP88, e sempre per andare in Puglia, a Fasano si deve prendere da Napoli la E842 (A16), la A14, la SS16 ed infine la SS172 dir e ci vogliono circa 4 ore per percorrere 354 chilometri. Chi vuole andare a Francavilla sul Sinni che sono 223 chilometri e ed il tempo di percorrenza e di 2h e 44’, si prende la A3/E45 e poi la SS653 e la si percorre fino alla SP4. La trasferta ad Andria ha una distanza di 256 chilometri ed il tempo per percorrerli è di 3h e 14’ prendendo sempre da Napoli la A3/E45; quella di Gravina di Puglia la distanza più breve è quella che passa per la Basilicata, sono 223 chilometri in circa 3 ore, si prende la A3/E45, la E847, la SS/, la SP96, la SP123, la SS96 bis e la SS96. Nardò è la trasferta più lunga, circa 5 ore con un percorso più breve prendendo la A3/E45, la E847, la SP277, la SP 209 poi la SP8, la SS7, la SP 380 (SP3), la SS106, la E90, la SS7, la SS603, la SP55 e la SP54, la SS7 ter, la SP142, la SP359 e finalmente la SP17 e si arriva. La distanza più breve per Taranto è quella che si è percorsi per andare a Nardò la A3/E45, la E847, la E90 ed ecco la città della Marina Militare, sono circa 4 ore e più per 316 chilometri. L’ultima trasferta pugliese è quella di Altamura passando per la E847, che è la distanza più breve di 204,2 chilometri e di 2h e 31’, poi si possono prendere la A16/E842 e la SS655 e ci vogliono 2 h 54 min per 248,6 km, ed infine la A16/E842, la SS655 e la SS96 per 251,4 km in 2 h 57’.

