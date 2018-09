CALENDARIO CAVESE: GLI AQUILOTTI INIZIANO A CASERTA

Questa mattina alle 11:30 è stato presentato il calendario di Serie C. Nel girone C è presente anche la Cavese, di ritorno tra i Pro dopo 7 anni di purgatorio.

Il campionato degli uomini di Giacomo Modica partirà da Caserta contro i Falchetti guidati da Gaetano Fontana. L’esordio è in programma tra martedì e mercoledì prossimo ma, in caso di accordo tra le società, potrebbe essere anticipato anche a questa domenica.

Visto il campionato a 19 squadre, la Cavese dovrà osservare un turno di riposo che avverrà alla terza giornata. I metelliani disputeranno la prima partita casalinga contro la Virtus Francavilla domenica 23 settembre (salvo cambiamenti di data da parte della Lega).

Interessante anche il turno natalizio con la Serie C che scenderà in campo il giorno di Santo Stefano (nel famoso Boxing Day). Gli aquilotti, nell’occasione, ospiteranno il Bisceglie per l’ultima giornata d’andata. Ci saranno ben 7 turni infrasettimanali ma la squadra di Modica ne salterà due perché coincidono con il turno di riposo sia all’andata che al ritorno.

Calendario Cavese: tutte le 19 giornate

Di Nando Armenante