Calcio Salernitana delusione Ascoli 1 a 1

Ancora gol subito su calcio piazzato, il primo in campionato all’Arechi, e la Salernitana impatta 1-1 contro un Ascoli non irresistibile. Il pubblico, ha rumoreggiato al triplice fischio. «Non abbiamo fatto quello che dovevamo, c’è ancora da trovare la quadra giusta anche se siamo solo alla quinta giornata. Forse la mole degli attaccanti induce a lanciare ma volevamo dar fastidio all’Ascoli coi cross dalle fasce, perciò hanno giocato Vuletich e Djuric.

Dobbiamo migliorare fraseggio e palleggio ma allo svantaggio abbiamo accusato il colpo, venivamo da una batosta e volevamo riconquistare la fiducia del pubblico. E invece l’Ascoli s’è subito abbassato, accorciandosi, per cui era difficile trovare spazi». dice Colantuono

La definisce così perché «è subentrata la frenesia di pareggiare, il vento forte non aiutava nessuno. Ma abbiamo creato comunque due-tre occasioni. E poi, il gol annullato a Vuletich per me era buono». I granata hanno pagato anche un po’ di stanchezza.

«Venivamo da una partita impegnativa, l’Ascoli invece aveva riposato ed era più fresco. Volevo mettermi a specchio con l’Ascoli,l’avevamo provato nelle scorse settimane. » «Volevo che cucisse il gioco in posizione più avanzata ma l’Ascoli si è chiuso tanto.Poi ha accusato un problema muscolare al flessore ed è uscito – aggiunge il tecnico Davide ha bisogno di tempo. »

Maniche corte a sfidare temperature già quasi invernali, a inizio ripresa il trainer ha optato per la tuta. La ventata di novità, però,ha portato freddo. « Per me Jallow ha già segnato gol col Padova, anche se non da tabellino. Prendiamo il buono degli schemi su palla inattiva e trasferiamo la stessa attenzione anche su altro perché il campionato è difficile ed equilibratissimo. »