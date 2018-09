Bologna. Su “SetUp Contemporary Art Fair 2019”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Al via la settima edizione di SetUp Contemporary Art Fair 2019.

SetUp Contemporary Art Fair, la Fiera d’arte contemporanea che rivolge l’attenzione alla scena internazionale emergente è giunta alla 7a edizione posizionandosi come punto nodale della ricerca artistica.

Riconfermata la splendida sede di Palazzo Pallavicini in pieno centro storico a Bologna (Via San Felice 24) quest’anno la manifestazione di svolgerà dal 31 gennaio al 3 febbraio 2019.

Il tema della 7°edizione è: Itaca

Il tema della nuova edizione di SetUp 2019 rilegge l’Odissea di Omero e il viaggio che compie Ulisse verso Itaca.

Itaca simboleggia l’origine, la ragione ma anche la meta del lungo viaggio del leggendario Ulisse, ed il viaggio che ogni uomo fa, attraverso la vita.

Un viaggio ricco di esperienze, di paure, di conoscenza, di luogo, di persone, un viaggio che è un sogno e ha uno scopo, qualunque esso sia.

Per richiedere l’application2019 invia una mail a:

info@setupcontemporaryart.com

Tutti abbiamo bisogno di viaggiare.

Manifestazione da non perdere.

Maurizio Vitiello