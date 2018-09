BOCALON CONQUISTA LA SCENA,L’ATTACCANTE DECISIVO PER IL PAREGGIO DELLA SALERNITANA A LECCE

Tutti aspettano Milan Djuric e Lamin Jallow ma il protagonista è sempre lui, Riccardo Bocalon. Entrato nella ripresa, l’attaccante veneto è stato decisivo a Lecce. Prima ha segnato il gol del pareggio dell’1-1 da vero opportunista. Poi è stato determinante nella rete del definitivo 2-2 realizzata da Castiglia. Lui che doveva lasciare la Salernitana ed invece è rimasto e ha segnato il primo gol dei granata in questo campionato.

Già col Palermo, partendo sempre dalla panchina, aveva fatto bene e solo un fuorigioco millimetrico gli aveva negato la gioia della rete. Tanto che Colantuono a fine partita lo aveva anche elogiato evidenziando lo spirito giusto col quale il calciatore era entrato nella ripresa.

Dopo i dodici gol segnati l’anno scorso (10 in campionato e 2 in Coppa Italia), Bocalon ha scelto di restare alla Salernitana. Nonostante arrivi importanti nel reparto avanzato come quelli di Jallow e Djuric. Con l’obiettivo di fare meglio della passata stagione, dal punto di vista personale ma soprattutto come squadra.

ALLENAMENTO MATTUTINO E POI TRE GIORNI DI RIPOSO

Sono ripresi questa mattina al campo “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Stefano Colantuono impegnati nella gara di ieri contro il Lecce hanno svolto un lavoro defaticante mentre il resto della squadra ha effettuato un lavoro atletico intermittente.

La preparazione dei granata riprenderà giovedì alle ore 15 al campo “Mary Rosy”. L’allenamento si svolgerà a porte chiuse.