BENEVENTO-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Profumo d’alta quota allo stadio Vigorito-Santa Colomba dove stasera si affronteranno due delle squadre meglio attrezzate del campionato di Serie B. Benevento e Salernitana sono pronte a dar vita all’unico derby campano in programma in cadetteria nella stagione 2018/19, una sfida che promette spettacolo in campo ma anche sugli spalti, visto che la prevendita ha fatto registrare numeri importantissimi su entrambe le sponde. Nonostante la concomitanza con i festeggiamenti per San Matteo, i tifosi granata in terra sannita saranno più di 2 mila.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, molto probabilmente la Salernitana presenterà una sola novità rispetto alla partita vinta con il Padova, con Jallow che dovrebbe rilevare Bocalon in attacco. I granata giocheranno ancora con il 3-5-2: tra i pali Micai; in difesa Perticone, Schiavi e Gigliotti; sulle fasce Djavan Anderson (che dovrebbe essersi aggiudicato il ballottaggio con Pucino) e Casasola; in mezzo al campo Akpa Akpro, Di Tacchio (che potrebbe dar vita ad una staffetta con Di Gennaro nella ripresa) e Castiglia; in avanti Djuric e Jallow.

Anche il Benevento confermerà modulo ed interpreti visti all’opera a Venezia. Bucchi schiererà i suoi con il 4-3-3: Puggioni in porta; Maggio, Volta, Billong e Letizia comporranno il pacchetto arretrato; Tello, Viola e Bandinelli agiranno in mediana; Ricci ed Improta agiranno ai lati di Coda.

Dirigerà l’incontro il signor Ivano Pezzuto di Lecce, lo stesso arbitro del derby dell’ottobre 2013, che i granata si aggiudicarono grazie alla doppietta di Guazzo.