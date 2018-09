BATTIPAGLIA, OGGI I APERTURA DOPPIO SENSO DI MARCIA SUL PONTE

Battipaglia, la sindaca Cecilia Francese fa sapere tramite il proprio account facebook che nella giornata di domani ci sarà l’apertura del tratto a doppio senso di marcia sul ponte in via del Centenario.

La strada era stata interessata nei mesi scorsi da alcuni lavori di rifacimento causando non pochi problemi ai cittadini in auto. Tuttavia, la sindaca ribadisce di aver chiuso il tratto stradale con la fine delle attività scolastiche ed aver fatto coincidere l’apertura del doppio senso con il nuovo anno alle porte per tutte le scuole. “Esattamente come promesso” scrive ancora la sindaca sul proprio profilo facebook.

GABRIELLA MAZZEO ZEROTTONOVE