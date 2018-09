Battipaglia incidente mortale, due morti

Incidente mortale ieri sera a Serroni Alto. Due stranieri sono stati travolti ed uccisi da un’auto, una Volkswagen Polo condotta da Emma Fierro, 57enne battipagliese, che ha perso il controllo del veicolo poi ha investito i due uomini e si è scontrata con una Toyota Yaris condotta da una donna battipagliese di 34 anni. I due stranieri, un rumeno di 42enne e un indiano 50enne sono deceduti subito dopo l’incidente e i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Gli automobilisti sopraggiunti hanno notato i due uomini maciullati stesi sull’asfalto al ciglio della strada ed hanno allertato le forze dell’ordine. In via Serroni sono giunte le pattuglie dalle polizia municipale, agli ordini del tenente colonnello Gerardo Iuliano e le ambulanze del 118. Emma Fierro, dopo l’incidente è rimasta nella sua auto immobile sotto choc è stata estratta dall’abitacolo dai soccorritori ed stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza, dove gli hanno medicato le ferite riportate e fortunatamente non è in gravi condizioni di salute. Ferita anche l’altra donna che era alla guida della Toyota Yaris che è rimasta coinvolta nell’incidente stradale. I vigili urbani hanno coperto con i teli i due cadaveri e poi hanno chiuso la strada al traffico per effettuare i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente mortale di cui è stato informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno. I due stranieri stavano camminando al ciglio della strada che conduce all’incrocio per la provinciale diretta a Bellizzi e Montecorvino Rovella, in un tratto dove nìè il marciapiede ma solo un muretto di recinzione. L’auto che ha travolto i due stranieri strava proseguendo verso Serroni basso e l’incidente si è verificato subito dopo una curva. All’improvviso la Polo è finita sui pedoni poi ha continuato la corsa scontrandosi con una Toyota Yaris che è stata danneggiata sulla fiancata destra finedo a ridosso di un palo dell’illuminazione mentre la Polo si è fermata molti metri dopo a ridosso di un muro sull’altra corsia. Gli stranieri forse erano diretti verso Serroni circostanza ancora da appurare. I pedoni sono morti subito dopo l’incidente e l’urto ha fatto volare i loro zaini a molti metri di distanza cadendo poi per strada. Gli agenti della polizia municipale hanno lavorato per tutta la serata di ieri per tentare di stabilire la dinamica dell’incidente stradale. Sono stati individuati anche alcuni testimoni che sono ascoltati dagli investigatori per acquisire ulteriori particolari utili per le indagini chiarire la dinamica dell’incidente stradale. Nelle prossime ore verrà ascoltata anche la conducente della Toyota Yaris che ha riportato ferite non gravi. Intanto, non è la prima volta che si verificano incidenti mortali a Serroni Alto. In passato, sullo stesso di strada dove ieri sono morti i due stranieri un motociclista ha perso la vita mentre era in sella allo scooter finendo contro un muretto. Paolo Panaro Il Mattino