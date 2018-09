Attesa per il derby Benevento Salernita di questa sera

Derby d’alta quota in una serie B dal destino sempre più incerto e tragicomico: dopo improvvisi colpi di scena e clamorose retromarce, tra ricorsi a iosa, tribunali sportivi, amministrativi e carte bollate, finalmente si torna a parlare di calcio giocato con Benevento e Salernitana che si fronteggiano stasera nell’anticipo della quarta giornata del campionato di B (fischio d’inizio ore 21, dirige Pezzuto). Al Vigorito prevista una straordinaria cornice di pubblico con oltre 13.500 spettatori di cui 1663 salernitani in un settore ospiti che ha fatto registrare il tutto esaurito nel giro di qualche ora. Per quanto riguarda le ultime disponibilità per i tifosi di casa (ma i titoli su disposizione del Gos sono acquistabili anche dai residenti a Salerno e provincia considerati i rapporti di stima e rispetto che intercorrono tra le due tifoserie) restano acquistabili i tagliandi di Curva Nord inferiore, Tribuna inferiore e superiore scoperta. I cancelli del stadio verranno aperti alle 18.30: percorso obbligato per i tifosi granata con parcheggio nell’area antistante il Palatedeschi. Per i supporters locali sarà vietata la sosta nell’area adiacente l’impianto sportivo, i veicoli saranno fatti confluire nei tre parcheggi autorizzati al Rione Libertà e sarà inoltre disponibile un servizio di navette con vari capolinea in zone strategiche.

Entrambe le squadre arrivano alla sfida col morale alle stelle dopo battuto, convincendo, rispettivamente Venezia e Padova. Il turno infrasettimanale di martedì prossimo non condizionerà le scelte dei due allenatori. Obbligate quelle in difesa per Bucchi costretto nuovamente a schierare il tandem centrale Volta-Billong (Costa e l’ex Tuia out, Antei va in panchina ma non è pronto) con Maggio e Letizia ai lati e Puggioni tra i pali. L’undici sarà lo stesso schierato in laguna, con il mediano goleador Bandinelli e Tello a supportare il metodista Viola e tridente offensivo con Ricci e i due ex di turno Coda e Improta. «Sarà un derby difficile – profetizza il tecnico sannita – ma dopo l’ora di bel calcio a Venezia mi aspetto un grande Benevento». Colantuono, privo dei vetrani Bernardini e Rosina, ragiona sulla stessa falsariga cambiando una sola pedina (fuori Bocalon, dentro Jallow) e riproponendo il 3-5-2 con Micai in porta, Perticone, Schiavi e Gigliotti davanti a lui, Anderson e Casasola esterni con Akpa e Castiglia mezzali a protezione di Di Tacchio e la coppia Djuric-Jallow in attacco. Sarà spettacolo in campo e sugli spalti: tifoserie unite da una maestosa coreografia organizzata dalla Curva Sud con annessa raccolta fondi per il piccolo Genny Sorrentino di Pagani, affetto da Cdg, rara malattia che interessa la sintesi glicoproteica.