Atrani otto anni fa, per non dimenticare. Nove settembre 2010 l’esondazione del Dragone ad Atrani, muore Francesca Mansi, ragazza di Minori che si trovava in un bar per lavorare ed è stata travolta dall’esondazione, per “incuria” umana, scarsa manutenzione, auto parcheggiate ovunque da intralcio, zero prevenzione e zero protezione civile.

La Costa d’ Amalfi ferita nel cuore. Positanonews lanciava l’allarme con Luigi Amato, che già aveva sulle nostre pagine denunciato il rischio con un comitato, ora si trova a Ravello. Dopo otto anni la Costiera amalfitana ha fatto poco o niente per la prevenzione, solo soldi della Regione Campania spesi a gogò e niente altro di concreto.. Passato , l’alluvione di Maiori nel 1954 , e futuro, il rischio a Positano dopo gli incendi, avvenuto dopo Atrani. Chiediamo solo un minuto di silenzio e una preghiera..