Atrani. Lo spettacolo dei fuochi diurni per Santa Maria del Bando. E questa sera altro spettacolo pirotecnico

Continuano i festeggiamenti ad Atrani nel suggestivo scenario naturale del Santuario di Santa Maria del Bando in onore della Beata Vergine. Parliamo di una piccola chiesa molto caratteristica, incastonata tra le rocce del Monte Maggiore e che in questi giorni assume un fascino particolare grazie alle luci che la illuminano in queste sere di feste con un colore diverso ogni giorno. Lo scorso 5 settembre c’è stato l’esposizione della statua della Madonna ed oggi si festeggia la Natività di Maria per poi arrivare al mercoledì 12 con la celebrazione del Nome di Maria. Ma torniamo alla giornata di oggi quando, alle 12.00, nello specchio antistante il litorale di Atrani si è svolto il suggestivo spettacolo pirotecnico a cura della ditta “Cav. Vincenzo Senatore” di Cava de’ Tirreni che ha colorato di riflessi le acque cristalline. Uno spettacolo unico nel suo genere che ha attirato tantissime persone ed ha lasciato a bocca aperta i molti turisti che in questo periodo affollano la cittadine della Costiera Amalfitana. Sempre nella giornata di oggi, alle 20.30, ancora fuochi d’artificio illumineranno il cielo di Atrani con uno spettacolo pirotecnico a cura della ditta “Pirotecnica Mansi” di Maiori.

Foto di Giovanni Taiani