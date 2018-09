Atrani, incidente fra la SITA e un’auto. Pedone schiacciato da auto, non è simulazione. Si indaga

Atrani, Costiera amalfitana. Il pedone che sarebbe stato ferito, perchè schiacciato da un’auto che ha fatto un incidente con la SITA sul ponte d Atrani prima della galleria, sarebbe stato accusato di simulazione. Ma , ci informa l’avvocato Pietro Gargano, non è simulazione. Ci sono indagini in corso per accertamenti con interessamento dell’A.G. e quindi probabilmente anche della Procura della Repubblica di Salerno.

L’autobus uscito dalla galleria in direzione Salerno stava procedendo regolarmente nella sua corsia, dall’altro lato l’auto , un’audi Idea, di ragazzi di Maiori, che avrebbe stretto sul muro un uomo di 40 anni G.A. che è stato trasportato all’ospedale costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello.

L’uomo ora ha un collare al collo per colpo di frusta ed è assistito dall’avvocato Gargano .