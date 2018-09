Atrani, cambio costume in spiaggia: ancora turisti senza pudore

Nei giorni scorsi abbiamo già raccontato episodi indecorosi avvenuti sulle spiagge della Costiera Amalfitana. L’ultimo in ordine di tempo è stato segnalato con foto su Facebook da Caterina Camera, di Atrani, ed è proprio nel borgo più piccolo d’Italia che è avvenuto il fatto.

Questo pomeriggio, come riportato da Amalfi Notizie, sullo spazio della banchina dello Scoglio a Pizzo, una coppia di turisti stranieri ha “normalmente” cambiato i loro costumi da bagno davanti alle tante persone presenti, che in quel momento si trovavano in spiaggia. Il tutto è avvenuto con naturalezza, dopo che l’uomo e la donna avevano fatto il bagno.

L’episodio increscioso, che ha raccolto tanta indignazione sui social, si era palesato davanti ad adulti e bambini, che in quel momento sono rimasti attoniti nell’assistere ad una scena, i cui gesti forse saranno normali per i turisti, ma non tanto consoni per il pubblico decoro.