Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Comune di Roccadaspide (SA) - inaugurazione e intitolazione 21 settembre 2018 - Non. Cav. Attilio De Lisa

Nob. Cav. Attilio De Lisa Referente Provinciale-Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione Provincia di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (ANCR)

In merito è stato invitato e sarà ben lieto di essere presente anche il Nob. Cav. Attilio De Lisa che è stato invitato a tale evento direttamente dal Presidente Pasquale Scardino in qualità di Referente Provinciale-Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione Provincia di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di cui Presidente Provinciale Prof. Antonio Landi.

Quindi verrà svolta sia inaugurazione che intitolazione della Sezione ANC alla memoria del carabiniere Cosimo De Rosa “Vittima del Dovere” che si terrà

venerdi 21 settembre 2018 alle ore 10.00 in via Cesine n. 3, alla presenza delle Autorità. Interverrà la Fanfara del X° Rgt Carabinieri “Campania”.

All’ISPETTORATO REGIONALE PER LA CAMPANIA di Aversa è stato trasmesso in programma di cui all’oggetto.

Programma: ore 09,45 – concentramento autorità,invitato e scolaresche in via Gaetano Giuliani sede del Comune; ore 10,00 – Deposizione corona d’alloro al monumento dei Caduti in Guerra; ore 10,05 – Benedizione a cura del Cappellano capo Militare della Legione Carabinieri “Campania”; ore 10,10 – Saluto del Sindaco Avv. Gabriele Iuliano; ore 10,20 – Intervento del Presidente della Sezione M.llo Pasquale Scardino; ore 10,25 – Saluto dell’Ispettore Regionale A.N.C. Gen. C.A. Domenico Cagnazzo; ore 10,30 – Autorità invitati e studenti in corteo,con la Fanfare del X° Rgt CC. “Campania” raggiungeranno la Chiesa della “NATIVITA’ B.M.V.” breve concerto della Fanfara del X° Reggimento (Rgt) CC. “Campania”; ore 10,45 Autorità invitati e studenti in corteo,con la Fanfare del X° Rgt CC. “Campania”,raggiungeranno la sede ANC in via Cesine n. 3; ore 11,00 Taglio del Nastro a cura della madrina,signora Pasqualina Incerto Chiumiento; ore 11,05 Benedizione dei locali a cura del Cappellano capo Militare della Legione CC. “Campania”; ore 11,10 Vin d’honneur.

