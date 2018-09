Assoagenti: settore crociere in crescita in penisola sorrentina e costiera amalfitana

Nuovo consiglio direttivo per Assoagenti Campania. La nomina dei consiglieri è stata ufficializzata ieri dal presidente Stefano Sorrentini, dopo un’attenta analisi dei dati registrati per l’anno in corso per i traffici in tutti i settori marittimi e le previsioni per il 2019. ”Dati molto positivi per il porto di Napoli – commenta soddisfatto Stefano Sorrentini, presidente Assoagenti Campania – ma anche per gli altri porti della Campania. In netta crescita, infatti, il settore crociere tra Penisola sorrentina e costiera amalfitana, i traffici commerciali al porto di Torre Annunziata, il diporto al Porto di Castellammare di Stabia. E da un primo confronto con i miei colleghi ci si aspetta un’ulteriore crescita per il 2019”.