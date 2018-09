Asia Argento fuori da X Factor 2018, ma un messaggio su Twitter. . .

Di comune accordo con Asia Argento, Sky Italia e FremantleMedia Italia hanno deciso di interrompere la collaborazione con l’artista per tutelare i concorrenti rispetto a una vicenda che è estranea a loro e al programma e che distoglierebbe l’attenzione dal vero fulcro di X Factor, la musica e il talento.

Alla vigilia dell’inizio della nuova edizione del programma, d’altronde, la produzione aveva confermato la presenza di un nuovo giudice nella fase dei live “proprio perché vogliamo che nessuna polemica o fatto al di fuori del nostro programma possa distogliere l’attenzione dalla musica e dai talenti che per 8 puntate si daranno battaglia”, annunciando che da lì a poco sarebbe stata resa nota l’identità del sostituito di Asia Argento, allontanata in seguito alle accuse di molestie da parte del giovane Jimmy Bennett. “La decisione andrà presa entro la settimana prossima per dare la possibilità a chi entrerà di lavorare con i ragazzi”, aveva detto Nils Hartmann di Sky il 5 settembre. Ma ancora nessuna comunicazione ufficiale è stata diramata.

Un messaggio su Twitter dalla sua Fanpage lascia pensare: “Buongiorno a tutti, questa notte ho fatto un sogno, che sarebbe arrivato il comunicato di X Factor con la decisione di reinserire Asia Argento ai live. Chissà….”. L’Argento retwitta il messaggio e aggiunge: “Che strano, ho fatto anche io lo stesso sogno. “I sogni son desideri””.