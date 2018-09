Arrivederci estate, il 23 settembre l’equinozio d’autunno

L’equinozio di autunno 2018 sarà alle 3:54 della mattina di domenica 23 settembre, quando i raggi del Sole saranno perpendicolari all’asse di rotazione terrestre. Luce e ombra taglieranno idealmente la Terra a metà e avremo 12 ore di luce e 12 di buio.

Gli equinozi, ovvero quello d’autunno e quello di primavera, non si verificano sempre nello stesso giorno, dipendono infatti dall’inclinazione del nostro pianeta nella sua orbita attorno al Sole.

In realtà l’equinozio di autunno 2018 non è un giorno ma un momento specifico, ovvero il momento in cui il Sole si trova allo zenit dell’equatore.

Gli equinozi, così come del resto i solstizi, hanno assunto un valore simbolico in diverse culture.

A partire dal 1793 e fino al 1805 in Francia l’equinozio di settembre coincideva con il primo giorno dell’anno secondo il calendario repubblicano.