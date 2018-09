Positano, apertura nuovo anno scolastico, le medie il 12 settembre, elementari e materne il 13, per la prima volta tutte le classi a Fornillo.

Positano, si avvicina l’apertura dell’anno scolastico 2018/2019, cominciano le scuole medie mercoledi 12 settembre, mentre materne ed elementari giovedi 13 settembre. Per la prima volta tutte le classi dell’Istituto comprensivo ‘Lucantonio Porzio’, saranno ospitate nel plesso di Fornillo, dove c’erano già le scuole medie, le primarie e l’infanzia entreranno dall’ingresso inferiore, dove è stata prevista una apposita fermata scuolabus, mentre per le medie rimane l’ingresso superiore.

Positanonews ha sentito in anteprima il sindaco De Lucia : Cosi come da programma ho realizzato l’obiettivo di accorpare tutte le scuole, l’ex scuola elementare diventerà un centro sociale e culturale aperto a tutti, con varie iniziative già in atto, le scuole accorpate a Fornillo insieme con la scuola materna moderna a Motepertuso, erano nel mio programma elettorale, nel patto con gli elettori che quindi è stato rispettato.

Quindi l’apertura delle scuole è regolare, anche se all’inizio si possono verificare delle difficoltà organizzative dovute al fatto che per la prima volta le scuole sono tutte nello stesso plesso, d’altronde questo può portare in seguito ad una migliore organizzazione logistica, come accade per esempio a Vico Equense, dove le scuole sono già da tempo accorpate in un plesso unico.

Ecco il comunicato dell’Istituto Porzio sulle date ed orari di inizio, il primo giorno il 12 per le medie, il 13 per materne ed elementari

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

DI POSITANO e PRAIANO

"Lucantonio Porzio"

Oggetto: Inizio attività scolastiche a.s. 2018/19

Si comunica che, come da Calendario Scolastico Regionale, l’inizio delle attività scolastiche è previsto per mercoledì, 12 settembre 2018, secondo il seguente orario provvisorio:

SCUOLA DELL’INFANZIA

Positano e Praiano ore 8.30-12.20

Montepertuso ore 8.30-12.30

SCUOLA PRIMARIA

Positano e Praiano 8.20-13.20

SCUOLA SEC. I GRADO

Positano e Praiano 8.00-12.45

Eventuali modifiche relative all’organizzazione saranno comunicate quanto prima.

L’occasione è gradita per augurare a tutti un proficuo anno scolastico!

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Stefania Astarita

