Anteprima – Positano malore alla Sponda: soccorsa bambina giapponese, ha rischiato la vita!

Anteprima – Positano malore ad una turista alla Sponda, all’incrocio della strada per Amalfi. Una bambina di sei anni si è sentita male e nel caos la madre, una turista giapponese, era disperata perché non riusciva ad attivare i soccorsi. La donna è stata aiutata da S., una ragazza di Positano che allertato il 118: il personale medico della Croce Rossa si è preso cura della bambina.

“La bambina non riusciva a respirare – ci raccontano i testimoni -, la giapponese è uscita da una casa vacanza completamente disorientata, non sapeva che fare e nessuno è riuscita ad aiutarla a comporre il fatidico 118. Solo una ragazza di Positano che si è trovata li sul posto ha capito che stava succedendo ed ha chiamato il 118, così è arrivata subito l’ambulanza”

La bambina è stata trasportata poi al campo sportivo di Montepertuso e da qui in elicottero all’ospedale di Salerno.

Alla Sponda, l’incrocio fra Via cristoforo Colombo e Via Guglielmo Marconi, S.S. 163 Amalfitana, ci sono sempre centinaia di persone che devono andare a Praiano in Costiera amalfitana o a Sorrento . Purtroppo la polizia municipale non ha personale a sufficienza per poter presidiare il territorio, ma stiamo dicendo da mesi che si potrebbe mettere un pulsante d’emergenza per il 118, come avviene in altre città dove hanno telecamere e altri sistemi di sicurezza

Questa donna abituata a metropoli come Tokyo in Giappone è in stato confusionale, e la capiamo. Ha visto la figlia che non respirava e i minuti che passavano senza che nessuno la aiutasse. Bisogna organizzarsi presso tutte le strutture pubbliche, alberghi, ristoranti, bar e altro, affinchè sia ben esposto il numero di emergenza 118 SOPRATUTTO ALLA SPONDA.

Fare cronaca è anche questo, mettere in evidenza le emergenze nel paese e le problematiche. Una di questa è proprio la Sponda dove , anche di notte, una indicazione o, meglio, un pulsante di emergenza, salva una vita.