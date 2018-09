Anteprima – Positano il parroco don Nello Russo chiede un periodo di riflessione, dimissioni in vista ? La notizia non ancora confermata che ha colto tutti di sorpresa è circolata in questi minuti, sembra che don Nello, parroco di Santa Maria Assunta a Positano da un anno circa, abbia chiesto un periodo sabbatico per riflettere e dedicarsi allo studio. La reggenza dovrebbe ora passare ad interim al parroco onorario Don Giulio Caldiero ?

A breve aggiornamenti