Anteprima. Il gruppo la “Paranza do Tramuntan” alla Festa del Pesce a Positano

Il 29 settembre a Positano torna il tradizionale ed atteso appuntamento con la “Festa del Pesce” nello splendido scenario della spiaggia di Fornillo. La grande novità di quest’anno, che noi di Positanonews possiamo rivelarvi come anteprima esclusiva, è la presenza del gruppo di musica popolare la “Paranza do Tramuntan”. L’evento, di cui Positanonews è media partner, ogni anno attrae i tanti turisti che si trovano in costiera amalfitana consentendo loro di trascorrere una serata gustando il pescato fresco e divertendosi con musiche e balli. Sarà possibile deliziare il palato con i piatti della tradizione, come tubetti e totani, totani e patate, frittura di paranza, insalata di polpo e zuppa di cozze. I preparativi cominceranno il giorno precedente con la pulitura del pesce pescato alla quale potranno partecipare, se lo desiderano, anche i turisti per vivere un’esperienza davvero unica. La giornata di sabato si animerà intorno alle 17.00 con il tradizionale ed immancabile personaggio del Pazzariello impersonato da Pasquale Terracciano che girerà per le strade di Positano invitando ed accompagnando tutti al molto dove sarà possibile rinfrescarsi con una bella sanggria per poi imbarcarsi e raggiungere la spiaggia di Fornillo. La serata sarà animata da gruppi di musica popolare e, alla fine della festa, immancabile lo spettacolo della Torre illuminata dalle luci e dai fuochi che saluteranno ufficialmente l’estate positanese.