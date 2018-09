Anna Falchi ad Agropoli ancora un nudo per sfidare il tempo . Della vacanza ad Agropoli nel Cilento ne parla Giovanni Chianelli su Il Mattio di Salerno

Anna Falchi e la bellezza. Che sfida il tempo. La quarantaseienne sex symbol nata in Finlandia qualche giorno fa ha scatenato l’attenzione di social e media per un’apparizione (quasi) senza veli su Instagram, suscitando l’ammirazione di migliaia di fan. E oggi è madrina della seconda edizione del concorso Miss Sud che sarà celebrato in serata al castello di Agropoli: 34 ragazze in gara, prevalentemente campane, presentate da Beppe Convertini, con titoli originali come quello di «Miss Sud chiama Nord» destinato alle giovani originarie del Mezzogiorno ma nate altrove.

Tanto basta perché la Falchi possa formulare una definizione tranchant e definitiva di questa categoria tanto discussa: «La bellezza? C’è quando crea attenzione» dice, tra l’osservazione oggettiva e la provocazione. A chi? Magari a chi ne abusa: «Molte mie colleghe fanno un spettacolo continuo del proprio corpo sui social e non succede molto. Poi capita che qualcuno lo mostri una tantum e attira ancora interesse, nonostante l’età» dice in riferimento allo scalpore provocato dalla posa sexy sul popolare social network. «Più che altro era un gioco. Molti hanno colto l’ironia del gesto che è avvenuto così, senza alcuna preparazione».

Però la Falchi non rinnega il suo passato, «quando anche io posavo spesso senza veli. Era bello mettersi in mostra, in nome del sano esibizionismo che è proprio di chi fa il mio mestiere. Fino a quando non si cresce e si ha una bambina, come la mia, che magari trova per caso una vecchia foto e mi chiede Mamma, e cosa ci facevi con le ciappett’ di fuori’?, ridimensionando tutto».

«Adoro partecipare come persona informata sui fatti a queste manifestazioni, avendone vissuta una a 17 anni», spiega venendo ai concorsi di bellezza, «così posso dare consigli alle giovani generazioni e ho un osservatorio su come cambia la società tramite un punto di vista speciale. Oggi in questi concorsi c’è meno emozione. Le ragazze, vuoi perché sono abituate a mostrarsi in rete, sono più smaliziate di noi che tremavamo, dietro le quinte. Però questo ha bei lati della medaglia. Non si crea competizione né grandi aspettative. Come se dicessero: beh, morto un papa se ne fa un altro, sarà per il prossimo. E poi sono più complici della mia generaizione quando, anche per timidezza, ce ne stavamo arroccate nelle nostre attese».

In autunno la vedremo in un action movie: Si chiama The Tracker, L’inseguitore; reciterò accanto a Dolph Lundgren, il mitico Ivan Drago». A quando il prossimo (semi)nudo su Instagram? «Chissà… mai dire mai».

