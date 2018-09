Angie Cafiero successo della serata in suo omaggio e ora una biblioteca gastronomica. Concerto dei No name dove si è evidenziata Camilla nel video su Positanonews TV . Per Angie Cafiero l’associazione culturale Sfumature in Equilibrio col patrocinio del Comune di Meta ha realizzato una bellissima serata ricordo presentato da Mariolina Costagliola . Angie è stata una donna super attiva in tutto , food blogger, scrittrice, animatrice, ideatrice , creatrice e organizzatrice di eventi, un vulcano che ci ha sempre affascinato per la sua maestria e le descrizioni in punta di penna di personaggi , come di piatti o tradizioni locali.

La serata ha dato il la ad una raccolta fondi per la realizzazione di una biblioteca gastronomica che verrà allestita nei locali dell’associazione Sfumature in Equilibrio, luogo in cui Angie ha espresso l’amore per l’arte e per la cultura. Realizzato dal socio Francesco Stanislao D’Auria, studente in Ingegneria Edile-Architettura, il progetto prevede l’installazione di scaffalature e una zona lettura, pur conservando l’originale destinazione della sala: qui sono stato ospitati gli appuntamenti della rassegna letteraria LibriAmo di cui la Cafiero era la responsabile.

Spazio alla musica, con Gianluca Parente e Nicola Mellino che hanno interpretrato le canzoni popolari della tradizione napoletano e successo dei “No-name” un gruppo carottese con batterista Antonella Mercurio, il chitarrista Francesco Landi e la cantante Camilla Pollio. A rendere omaggio ad Angie anche Gianni Iaccarino, con le poesie recitate dalla flautista e attrice Teresa Coccurullo, poi la pianista Luisa Esposito e il clarinettista Pasquale Davide.

Non sono mancati i Fondamentalisti Gastronomici, il gruppo Facebook fondato da Angie con l’obiettivo di preservare le tradizioni culinarie locali, poi le coreograzie del centro di formazione alla danza The Plunge di Maura Soldatini e Maria Castellano, dedicate alle donne. Evento anche della

Commissione comunale per le Pari Opportunità con Wanda Sposito e Stefania Dragonetti, commissione presieduta anche dalla stessa Angie .

Complimenti e pieno sostegno da Positanonews a questa iniziativa , invitiamo tutti ad aderire alla raccolta fondi per la biblioteca.