Ancora un arresto per droga a Capri: bloccato dalla Polizia pregiudicato di 55 anni trovato in possesso di 52 grammi di marijuana

05/09/2018 – Nuovo arresto per droga a Capri ad opera della Polizia. Il personale del Commissariato della Polizia di Stato di Capri ha tratto in arresto D. F. S., 55 anni, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini spaccio ex art.73 DPR 309/1990.

Gli agenti avendo fondato motivo di ritenere che lo stesso, pregiudicato con precedenti specifici inerenti gli stupefacenti, detenesse sostanza stupefacente. Alle 8:00 è scattato il blitz con perquisizione personale e locale della propria abitazione ubicata in una stradina adiacente il centro storico di Capri.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro circa 52 grammi di marijuana in parte sfusa ed in parte confezionata sotto forma di spinelli.

Immediata è partita la segnalazione al pm di turno che ha disposto la custodia dell’arrestato nelle camere di sicurezza della Questura di Napoli, dove D. F. S. è stato tradotto nel primo pomeriggio odierno, in attesa di essere giudicato con il processo per direttissima fissato per domani mattina.

CAPRINEWS http://www.caprinews.it/leggi1.asp?cod=10195