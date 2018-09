Ancora baby gang scatenate a Napoli: accoltellato un ragazzo di 16 anni.

15/09/2018 – Un ragazzo di 16 anni, originario della Repubblica Dominicana, è stato ferito – guarirà in 15 giorni – con colpi di coltello ieri sera a Napoli al Corso Garibaldi; ha raccontato alla polizia di essere stato circondato da una decina di ragazzini. Uno dei minorenni, per motivi in corso di accertamento, lo ha colpito al torace, al fianco, ad un braccio. Il 16enne si è recato nell’ospedale Loreto Mare dove è stato curato dai medici; il giovane ha rifiutato il ricovero. Sono in corso indagini della polizia per accertare i motivi che hanno spinto il gruppo di minorenni ad aggredire l’extracomunitario.

