Ancona. “VIRIBUS UNITIS”, con opere di GIANCARLO COSTANZO e GIULIANO COTELLESSA.

Articolo di Maurizio Vitiello – GIANCARLO COSTANZO e GIULIANO COTELLESSA in mostra ad Ancona.

ASSOCIAZIONE CULTURALE

GALLERIA PUCCINI

GIANCARLO COSTANZO

e

GIULIANO COTELLESSA

“VIRIBUS UNITIS”

L’unione delle forze diventa un appello alla concordia.

E’ la base fondamentale per la buona riuscita di tutte le imprese.

Inaugurazione, Sabato 29 settembre, ore 18.00

Galleria Puccini – Via Bernabei, 39 – Ancona

dal 29 settembre al 14 ottobre 2018

La Galleria Puccini, con il patrocinio del Comune di Ancona, inaugura la nuova stagione espositiva con la doppia personale di Giancarlo Costanzo e Giuliano Cotellessa.

L’esposizione propone un importante gruppo di opere di piccole e medie dimensioni dei due artisti che interpretano l’arte in modo diverso, ma testimoniano un dialogo, continuo e fecondo, attraverso i loro lavori dove per Costanzo è il pensiero a prendere forma attraverso il pennello e per Cotellessa sono i flussi cromatici, le geometrie di forme e colore.

Giancarlo Costanzo nasce nel ’49 a Pescara dove vive e lavora.

Si è formato presso il Liceo Artistico di Pescara, frequentando, successivamente, la galleria G3.

Con esimi maestri e critici d’arte, costituisce l’Associazione Culturale P.A.E. (Pescara Art Evolution) con cui organizza mostre collettive di importanza internazionale e interessandosi nel suo percorso artistico anche al sociale. Contemporaneamente Costanzo partecipa a diverse mostre e premi in diverse città, sia in Italia che all’estero, con critici, curatori e galleristi conosciuti. Attualmente lavora con Gian Ruggero Manzoni realizzando mostre d’arte con importanti artisti.

Giuliano Cotellessa nasce 55 anni anni fa a Pescara dove vive e lavora. Dopo aver conseguito il diploma di maturità quinquennale presso il Liceo Artistico Statale di Pescara dove è stato allievo dell’artista internazionale Ettore Spalletti frequenta la facoltà di Architettura.

E’ uno dei maggiori protagonisti nella sua generazione della nuova Astrazione in Italia con un curriculum di mostre nazionali e internazionali.

In Italia è stato invitato ad alcune delle più importanti e autorevoli mostre tra cui la Grande Antologica presso Ex Aurum di Pescara con testo critico musicale del Premio Oscar Ennio Morricone, edizioni Byblos.

INFO:

Orario: dal martedì alla domenica 17,30-19,30

Contatti: cell. 3667184670

Facebook: GalleriaPuccini AssociazioneCulturale

galleria.puccini@gmail.com

www.galleriapuccini.it

Maurizio Vitiello