Anche Meta avrà il suo mercato rionale, si svolgerà il giovedì mattina

Meta. In penisola sorrentina i mercati rionali sono oramai una presenza consolidata ed attirano sempre centinaia di persone. A Sorrento il giorno preposto allo svolgimento del mercato è il martedì mattina, mentre a Piano di Sorrento e Sant’Agnello il lunedì mattina. All’appello mancava solo il comune di Meta. Ma ora anche l’ultimo comune della penisola sorrentina avrà il suo mercato che si svolgerà il giovedì mattina in Via Mariano Ruggiero (la via accanto al Bar Romano). Sono previste ben 62 postazioni: 43 riservate al settore non alimentare, 12 al settore alimentare, 5 ai coltivatori diretti e 2 ai portatori di handicap. Il bando pubblico è stato approvato e tutti coloro che sono interessati potranno presentare la domanda entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BURC.