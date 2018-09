Amichevole dal sapore di derby per il Sorrento contro la Juve Stabia a Castellammare

Sorrento / Castellammare di Stabia . Oggi Sabato 1 Settembre, la prima squadra rossonera di mister Guarracino sarà impegnata in un incontro amichevole al “Menti” di Castellammare contro i padroni di casa della Juve Stabia. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook STABIESI AL 100 %.

E dunque si comincia a fare sul serio per il Sorrento che oggi sfiderà in un incontro amichevole le vespe di Castellammare di Stabia, un’incontro che di per se ha il grande sapore del derby per l’accesa rivalità che ha sempre contraddistinto la compagine Sorrentina e quella Stabiese, un test molto importante anche per capire a cosa può realmente ambire quest’anno il Sorrento e per testare a che punto è la preparazione in vista dell’avvio del campionato fra circa due settimane.