Amalfi, ufficio tecnico chiuso per “motivi di giustizia”. Ecco cosa è successo al comune

Uno strano avviso, affisso alla porta dell’ufficio tecnico del Comune di Amalfi, ha insospettito i cittadini tanto da essere meritare post e condivisioni sui social. Nei giorni scorsi, l’ufficio era chiuso al pubblico per “improrogabili motivi di giustizia”. L’avviso, firmato dal responsabile del settore urbanistica e demanio, l’architetto Giuseppe Caso, informava che dal 6 all’11 settembre (compreso questo giorno), l’accesso era consentito al solo personale dipendente.

Perché il responsabile ha preso tale, rischiosa, decisione? L’ufficio in realtà doveva esaminare numerose pratiche di edilizia privata e concessioni demaniali, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. L’interruzione di pubblico servizio non è ammessa, un atto grave se si pensa a quanto è accaduto, oltre al malcontento recato dall’ufficio tecnico per i sei giorni di chiusura.