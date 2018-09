Amalfi: tutti in campo per Federico e Gigi

La scuola Tennis federale costa d’Amalfi allestisce dei mini campi di tennis in piazza Piccolomini di Amalfi per il giorno 22 settembre 2018 per ricordare Federico Luzzi e Gigi Lucibello. L’istruttore nazionale FIT, Igino Amatino, si è assicurata la presenza di Emilia Desiderio, ex giocatrice professionista e Maestra Nazionale FIT.

“gIoca con noi e fai una offertas libera per la ricerca : il ricavato sarà interamente devoluto in benificenza.

Tutto con patrocinio del Comune di Amalfi, del CONI, della Federazione Italiana Tennis, dell’AIL di Salerno e dell’associazione “insieme per Federico”- e la collaborazione di Paola Cesaroni.

Le gare si terranno alle ore 9.oo- 12.oo- 16oo – 19.30