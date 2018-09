Amalfi. Riceviamo e pubblichiamo… passeggiando per la Valle delle Ferriere. Riflessioni.

E’ di questa mattina la splendida escursione alla Valle delle Ferriere organizzata dall’amico Gioacchino De Martino.

Complice dell’ottima riuscita della passeggiata è stata la splendida giornata con un sole che picchiava sugli alberi della “foresta” e si aveva proprio l’impressione di stare in una giungla tropicale e forte era il desiderio di immergersi nella cristallina acqua del fiume che percorre l’intera vallata.

E’ stata una mattinata di grande “relax” e noi tutti abbiamo, in forza di quello scenario, dimenticato o comunque accantonato i problemi che ci attanagliano e ci logorano la vita.

Ancora una volta ho riflettuto sul fatto che nascere e vivere in Costiera Amalfitana è una grande fortuna!

Purtroppo la vita che conduciamo ci porta ad allontanarci sempre di più dalla natura che è la fonte della nostra stessa vita per perseguire obiettivi che purtroppo sono indispensabili per consentirci di vivere e possibilmente rimanere in questa oasi di pace.

Oasi che noi siamo, per motivi che ben conosciamo, “costretti” a condividere con i numerosi ospiti che affollano il nostro territorio.

E qui è il caso di ricordare a noi stessi che vivere nel nostro territorio diventa sempre più difficile anche perché tutto o quasi tutto è in funzione del “dio denaro”.

E qui mi viene di pensare che una volta, quando c’era la Monarchia, vi era il diritto di trasmissione ereditario del trono. Oggi, per fortuna, a mio parere, vi è la Repubblica e il “trono” non è più un diritto ereditario ma bisogna conquistarlo.

Così, a mio avviso, noi che abbiamo avuto la fortuna di nascere in questi luoghi, non abbiamo il diritto a rimanerci ma dobbiamo conquistarlo questo ambito diritto che purtroppo è una cosa che diventa, di giorno in giorno, sempre più difficile.

Francesco Di Lieto