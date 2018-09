Amalfi oggi il Distinguished Gentleman’s Ride , moto Triumph e vespe per il cancro . Testimonial Jovanotti . La manifestazione benefica a sostegno del cancro alla prostata che ha visto contemporaneamente coinvolte oltre 500 città in tutto il mondo che vede fra i testimonial Jovanotti

Questa mattina i motociclisti in papillon hanno percorso la statale amalfitana da Amalfi a Cava de’ Tirreni per poi giungere a Salerno. Il cordone di ciclomotori, oltre ad essere composto da motociclette Triumph, ha visto tra le sue fila anche tante Vespe Piaggio e motocicli di nuova generazione.

The Distinguished Gentleman’s Ride è un raduno nato in Australia, creato da Mark Hawwa in primis per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro alla prostata e in secondo luogo per raccogliere appassionati di moto classiche, d’epoca e special.

Quest’anno il raduno è giunto alla sua settima edizione in centinaia di città del globo e in 95 paesi: New York, Toronto, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Melbourne, Sidney, Parigi, Londra, Madrid e Berlino.

In Italia saranno ben 57 le città che ospiteranno il The Distinguished Gentleman’s Ride e tra queste anche la Costiera Amalfitana, Milano, Roma. I numeri della manifestazione sono impressionanti circa 37 mila motociclisti nel mondo e raccolto oltre 2,3 milioni di dollari.

Uno dei testimonial dell’evento in Italia è Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Da sempre molto appassionato di moto e vicino alle tematiche sociali. Ha pubblicato anche sui suoi profili social alcune immagini del The Distinguished Gentleman’s Ride.

Comunque un bel spettacolo per la Costiera amalfitana.