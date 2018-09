Amalfi multa a Michele Fiorentino dalla polizia municipale “Stavo mostrando il gelato kosher ad una ebrea russa”. Una vicenda dai contorni da definire. Insomma ad Amalfi , come nel resto della Costiera amalfitana, nel periodo estivo ne succedono di tutti i colori.

A quanto ci riferisce il dottor Michele Fiorentino sarebbe stato multato perché illustrava ad una ebrea russa le qualità di questo gelato del “Mago del gelo”. Insomma non abbiamo capito esattamente cosa sia successo, sappiamo che vi è una vera e propria “guerra” commerciale in Piazza Duomo ad Amalfi .

Al momento abbiamo mandato un messaggio alla comandante della Polizia Municipale Agnese Martingano.

“La comunità ebraica è preoccupata – ci riferisce Michele Fiorentino -, stavo semplicemente spiegando la filiera produttiva col quale si produceva il gelato”

Kosher casherut (in ebraico כשרות, letteralmente adeguatezza) indica, nell’accezione comune, l’idoneità di un cibo ad essere consumato da un ebreo, in accordo alle regole alimentari della religione ebraica stabilite nella Torah, interpretate dall’esegesi nel Talmud e codificate nello Shulchan Aruch. Il cibo che risponde ai requisiti di casherut è definito casher (in ebraicoכשר, letteralmente adatto). A causa della ricchezza delle leggi e della casistica corrispondente, per preparare un pasto Casher è necessaria una grande dimestichezza con le varie regole: è il motivo per il quale nei ristoranti Casher e negli stabilimenti industriali Casher si trova un sorvegliante (detto Shomèr o Mashghìach) che ha il compito di vegliare al loro rispetto a garantire al consumatore la Casherut del cibo (Fonte: Wikipedia).