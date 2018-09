Amalfi e Maiori nella morsa delle fiamme . Evacuate anche case. Una giornata da dimenticare che positanonews ha cominciato a seguire durante la notte.

di 5 Galleria fotografica Maiori, operazioni di spegnimento degli incendi









di 5 Galleria fotografica Incendio da Amalfi ad Agerola









di 10 Galleria fotografica Incendio a Maiori









Prima l’incendio a Maiori verso le due di notte, poi Amalfi sopra Pogerola, alle 10,30 .Ad Amalfi nella zona alta compresa tra le frazioni di Pastena e Pogerola il fuoco si trova a ridosso delle abitazioni e sembrava raggiungere Agerola. Evacuate alcune case per motivi di sicurezza. I mezzi aerei elicotteri e canadair a lavoro ma solo in tarda mattinata. Ora la situazione sembra normalizzarsi, ma l’attenzione deve rimanere alta. I piromani sono sempre in agguato. Foto e video Michele Abbagnara