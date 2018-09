Amalfi, lutto per la dipartita di Michele Camera

Amalfi in lutto per la scomparsa di Michele Camera, conosciuto da tutti come “o’ chianchiere”. L’annuncio della triste notizia è stato dato dalla moglie Luisa e la figlia Tania, insieme al genero, la sorella, i cognati, le adorate nipoti e i parenti. La salma di Michele Camera ieri sera è stata traslata nella Chiesa di S. Anna. Questo pomeriggio si sono tenuti i funerali nella Cattedrale. La redazione di Positanonews si unisce al dolore della famiglia Camera.