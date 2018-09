Amalfi. Incontro col Prefetto e Capitaneria di Porto di Salerno, la proposta del sindaco Daniele Milano va avanti. Domani conferenza dei sindaci . Positanonews ha lanciato in anteprima la proposta del sindaco del Capoluogo della Costiera amalfitana , poi rilanciata su tutta la stampa in Campania e in Italia. Il primo vero tentativo, con quello di ridurre la grandezza dei bus sulla S.S. 163 Amalfitana, che ricordiamolo è ancora una strada borbonica, protagonisti in negativo del caos traffico, di danni , feriti e anche morti.

Sentiamo il sindaco Milano sulle evoluzioni della sua proposta che la nostra testata condivide in pieno

“Dopo la mia lettera , il nuovo Prefetto ha chiesto di incontrarmi: ci siamo visti lunedì. Abbiamo condiviso dati e informazioni sul traffico raccolti in questi tre anni e che sono alla base della proposta di Ztl territoriale. Sempre lunedì ho incontrato il Comandante di Porto di Salerno: in un ragionamento complessivo sul governo dei flussi, è stato opportuno un confronto per gestire meglio anche l’arrivo delle Crociere. In ogni caso, il primo crocevia sarà domani con la Conferenza dei Sindaci.”

Ringraziamo il sindaco Milano per la disponibilità, invitiamo tutti a condividere la sua proposta con forza. Oltre a chiedere lo stop alle deroghe come ha chiesto anche il sindaco di Positano Michele De Lucia