Amalfi, futura sposa va in chiesa: i vigili multano l’auto ferma con la madre a bordo

Amalfi, Costiera Amalfitana. Un auto parcheggiata con un passeggero a bordo, viene multata nonostante le contestazioni. E’ successo ad Amalfi, dove una futura sposa aveva fermato momentaneamente la propria auto nei pressi del comune, in un punto dove solitamente tutte le auto usano fermarsi. La donna, che doveva consegnare dei documenti alla curia amalfitana, ha lasciato la macchina in custodia della madre. Il veicolo non stava recando intralcio, ma nonostante ciò la polizia municipale ha deciso di elevare il verbale, nonostante le spiegazioni della madre.

Mentre la figlia tardava a venire (anche se è giunta dopo pochi minuti), i vigili hanno incalzato la situazione iniziando ad invocare l’arrivo del carroattrezzi, infatti l’agente che ha iniziato a fare il conto alla rovescia, dicendo che entro cinque minuti, l’auto doveva essere rimossa. Nutriamo molto rispetto per il lavoro e l’operato dei vigili urbani, ed è giusto che applicano la legge, così come è giusto che non venga messa in discussione la libertà di informare e fare informazione: in questo caso, pensiamo che i vigili siano stati troppo duri e poco umani con le due donne, rischiando di rovinare un bel momento con il sequestro della macchina.