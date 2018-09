Allarme sicurezza a Positano. Furto con scasso sulla strada per Montepertuso. Incredibile la refurtiva

Positano, Costiera amalfitana. Furto con scasso, nella notte, in via Monsignor Saverio Cinque, sulla strada per la frazione di Montepertuso. Ignoti si sono introdotti in un appartamento forzando una porta e distruggendo una vetrata. ed una volta all’interno hanno portato via una refurtiva incredibile: scarpe e schiuma da barba.

Il furto era mirato ad una abitazione al di sotto della strada, che in parte è di competenza della provincia di Salerno, in parte del Comune di Positano. Si trattava di una abitazione isolata che una coppia di inglesi affittava solo d’estate.

Per i ladri, questa volta, è andata male. Ma invitiamo i cittadini a fare molta attenzione, un allarme sicurezza per prudenza è utile sollevarlo.

Da quello che abbiamo saputo nella zona non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Ricordiamo che a Montepertuso in particolare ci sono stati diversi furti negli scorsi anni.