Alla puntata TV di Quattro matrimoni protagonista un ragazzo di Positano. Oggi ripresa di nuovo

Positano , Costiera amalfitana . In TV il matrimonio di Davide Guida ragazzo di Positano. La trasmissione del reality del canale 8, 4 matrimoni di due anni fa , è stata oggi ripresa di nuovo con successo . E’ stato simpatico rivederlo in questo reality dove sono le spose che criticano sempre il matrimonio . Lui si è sposato a Praiano in una location che poi alla fine chiaramente è stata giudicata sempre con severità , con lui altri ragazzi di Positano e Praiano.