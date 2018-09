Alla Prova del Cuoco uno chef di Torre del Greco, diplomatosi all’IPSAR Raffaele Viviani di Castellammare di Stabia

Lunedì ricomincerà su Rai Uno la trasmissione “La Prova del Cuoco”, quest’anno condotta da Elisa Isoardi che sostituisce la storica conduttrice del programma Antonella Clerici, che sarà impegnata alla guida del programma “Portobello”. Per la Isoardi si tratta di un ritorno in quanto nel 2009 aveva sostituito la Clerici nel periodo della maternità. Con il cambio della conduttrice ci sarà anche un cambio degli chef dell’amato programma; non si saranno più, ad esempio, Anna Moroni, Alessandra Spisni, Daniele Persegani, Andrea Mainardi e Marco Bianchi. Sicuramente i nuovi chef riserveranno tante sorprese e sapranno conquistarsi la simpatia del pubblico. Ma, fra i nuovi nomi, troviamo anche un giovane chef originario di Torre del Greco. Stiamo parlando di Antonio Totaro, classe 1987, già noto ai telespettatori attraverso il canale Alice Tv. Antonio si è diplomato all’IPSAR “Raffaele Viviani” di Castellammare di Stabia e dopo il diploma ha frequentato l’Alma, la Scuola Internazionale di Alta Cucina Italiana, diretta dal maestro Gualtiero Marchesi. Facciamo tantissimi auguri ad Antonio per questa nuova avventura e saremo tutti davanti allo schermo per seguire le sue ricette.