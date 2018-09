Al via a Capri il censimento e la pulitura delle caditoie in vista delle piogge autunnali

Capri. Al fine di evitare che, con l’arrivo delle piogge autunnali, possano verificarsi degli allagamenti l’ufficio tecnico del Comune ha censito oltre mille caditoie per poi programmarne la pulizia. Nel bilancio è stata messa a disposizione della ditta incaricata la somma di oltre 18.000 euro che verranno utilizzati per coprire le spese di pulizia, disostruzione, svuotamento e disinfezione di tutte le caditoie presenti nel comune di Capri. Con questo tipo di interventi si dovrebbero riuscire ad evitare gli spiacevoli episodi verificatisi lo scorso inverno quando, a seguito di piogge più abbondanti, le caditoie non sono riuscite a smaltire il volume di acqua perché parzialmente o totalmente ostruite, con la conseguenza della creazione di grandi pozze d’acqua che rendono, se non impossibile, quantomeno estremamente difficoltoso percorrere le stradine dell’isola azzurra. Inoltre la pulizia delle caditoie servirà anche a debellare il proliferare di insetti ed animaletti indesiderati.