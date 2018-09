Al via ai lavori del viadotto San Marco della statale «Sorrentina» Traffico in Tilt

Castellammare di Stabia: Questa mattina sono iniziati ufficialmente i lavori per la sostituzione degli appoggi del viadotto San Marco della statale «Sorrentina». E subito sono cominciati i disagi per la circolazione, soprattutto in entrata verso la costiera. Il piano traffico predisposto dall’Anas, infatti, prevede tutte le notti, escluse quelle del venerdì e del sabato, nella fascia oraria compresa tra le 21:30 e le 6:30 del giorno successivo, la chiusura, in entrambe le direzioni, del tratto della 145 tra gli svincoli di Castellammare ospedale e Castellammare Villa Cimmino. Dalle 21:30 del venerdì alle 21:30 della domenica il tratto stradale sarà aperto in entrambe le direzioni.

Lungo il tratto, per tutto il periodo dei lavori, sarà in vigore in entrambe le direzioni il divieto per tutti i veicoli di peso superiore alle 7,5 tonnellate, non adibiti a trasporto di persone. Ingorghi tali che per raggiungere Sorrento dall’autostrada alcuni automobilisti hanno impiegato anche 3 ore.