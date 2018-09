Romina Power torna a parlare della sua primogenita Ylenia Carrisi e si emoziona

In tutti questi anni Romina Power non ha mai smesso di cercare sua figlia Ylenia, la primogenita nata dal matrimonio con il cantautore Al Bano Carrisi. La ragazza è sparita nel nulla nel dicembre del 1994 e, nonostante vari avvistamenti, non si sa più nulla di lei. In una recente intervista Romina si è detta convinta che sua figlia è viva e non se la passi male.

Romina Power e il desiderio di ritrovare la figlia Ylenia

Nel corso di un’intervista televisiva Romina Power ha voluto ricordare nuovamente la figlia Ylenia.