Ai nastri di partenza anche l’Europa League, Lazio e Milan in pole.

Dopo la due giorni Champions, questa sera prende il via anche l’Europa League, con Lazio e Milan vogliose di fare bene ed andare più avanti possibile nella competizione, e perchè no, provare anche a vincerla, considerando che la vittoria dell’Europa League praticamente apre le porte della Champions League, e quindi considerando che il 4° posto è un obiettivo sicuramente alla portata di entrambe le squadre ma di certo non semplicissimo, anche questa potrebbe essere una valida alternativa per arrivare alla competizione più importante d’Europa.

I rossoneri debutteranno nella seconda competizione continentale contro il Dudelange, modesta formazione del Lussemburgo che è alla sua prima presenza in assoluto in Europa. I ragazzi di Rino Gattuso non dovrebbero avere particolari problemi a portare a casa i tre punti dallo Stadio Josy Barthel, l’impianto della Nazionale che comunque può ospitare solo 8000 persone. In contemporanea alle 21 ci sarà l’altra sfida del girone, quella tra Olympiacos e Betis squadre di tutt’altra caratura rispetto all’avversaria dei rossoneri stasera per cui partire bene è fondamentale per il cammino della squadra meneghina.

Mentre la Lazio esordirà prima allo stadio Olimpico di Roma alle 18.55, contro l’Apollon, squadra cipriota con sede nella città di Limassol.

Quello della Lazio è un girone impegnativo: per questo motivo sarebbe importante partire subito con una vittoria in casa contro l’avversaria più debole, considerando che nell’altra partita del girone si sfideranno Eintracht Francoforte e Olympic Marsiglia, squadre che poi i biancocelesti incroceranno sul proprio cammino andando avanti nel girone.